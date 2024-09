TIFOSI, Circa 200 viola anche in Curva Nord-ovest

Fonte: a cura di A.Gian.

Saranno in tutto oltre 4.000 i tifosi della Fiorentina presenti domani pomeriggio al Castellani per il derby tra l'Empoli e la squadra viola: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, oltre ai 3.800 tagliandi venduti tra settore ospiti e tribuna laterale sud (biglietti esauriti già da tempo), almeno duecento sostenitori di fede gigliata si sono aggiudicati i tickets messi a disposizione solo ieri pomeriggio dalla società azzurra anche per il settore di Curva Nord-ovest, di norma chiusa al pubblico. Un bel copo d'occhio, dunque, per una partita da sempre molto sentita.