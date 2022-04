TIFOSI, Caos settore ospiti a San Siro: il punto

Arrivano conferme per quanto riguarda le problematiche relative alla vendita dei biglietti nel settore ospiti per Milan-Fiorentina. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, al momento è tutto bloccato e pochissimi tifosi sono stati in grado di acquistare il tagliando. Non essendoci infatti l'obbligo di esibire la tessera del tifoso, chiunque ha potuto comprare online il ticket, compresi ovviamente i tifosi rossoneri. Fino ad oggi non è stato previsto un numero preciso di biglietti per i tifosi ospiti, con i due club che dovranno, nelle prossime ore, dare delle risposte ai tanti sostenitori della Fiorentina che attendono di sapere se e in quanti potranno recarsi a San Siro per stare vicino alla squadra in una partita così importante.