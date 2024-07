TESSMANN, Oggi possibile accelerata viola: il punto

FirenzeViola.it

Dopo l'accordo raggiunto nel weekend per la cessione in prestito secco di Lorenzo Lucchesi al Venezia, la Fiorentina ha in programma oggi nuovi contatti con gli intermediari dell'operazione che potrebbe portare nei prossimi giorni Tessmann a vestire la maglia viola. Il giocatore ha dato il proprio assenso e ora il suo agente sta discutendo i termini del contratto che potrebbe legarlo al club di Commisso fino al giugno del 2029.

Gli ottimi rapporti vigenti tra Fiorentina e Venezia intanto, hanno permesso a Pradè di porsi in prima fila rispetto alle altre contendenti per il centrocampista statunitense attualmente impegnato a Parigi con la Nazionale Olimpica (di cui è il capitano). Il costo del cartellino non sarebbe così esoso e con una cifra tra i 5 e i 6 milioni di euro, il giocatore potrebbe presto cambiare maglia e dirigersi verso Firenze.