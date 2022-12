TERZIC, Tra poco spazio e mercato: che fare ora?

La premessa è che l'avventura di Aleksa Terzic a Firenze non è mai decollata. E tutt'ora stenta a farlo. Non deve essere facile ricoprire il ruolo di riserva del proprio capitano, entrando in campo sostanzialmente quando necessario ai fini del turn over, tanto da risultare solo il diciottesimo in rosa per utilizzo. Per un totale di appena 667 minuti su 2070 disponibili (vale a dire un terzo). Eppure nel momento in cui il serbo è stato chiamato in causa ha saputo rispondere presente, dimostrando velocità, tecnica e duttilità (in quanto più di una volta è stato schierato a destra, lui che destro non è).

L'evidenza racconta di un giocatore che necessita di più spazio, in maglia viola o altrove, dunque si prospetta un discreto rompicapo in vista di gennaio. Da un lato l'urgenza di un ricambio pronto, quale è Terzic, sulla fascia in vista di un'annata che vede la Fiorentina ancora impegnata su tre fronti, dall'altro le occasioni di mercato che potrebbero convenire a tutti. Al classe '99 per trovare continuità e al club toscano per riaccogliere, più avanti, un calciatore pronto. Alla finestra c'è il Bologna, che tra l'altro ha mandato Marco Di Vaio a visionare l'ex Stella Rossa in occasione dell'amichevole contro l'Always Ready.