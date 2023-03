TERRACCIANO, Volerà in Turchia ma non è al 100%

Una delle notizie più lette di oggi è stata quella relativa alle condizioni di Pietro Terracciano, out ieri a Cremona per i postumi di un attacco febbrile: come raccolto da Firenzeviola.it, il portiere si è presentato stamani al centro sportivo ma la sua presenza in campo per il ritorno degli ottavi di Conference League resta ancora in dubbio. Ciò che è sicuro invece è che Terracciano comunque partirà con la squadra domani dopo pranzo alla volta della Turchia, poi sarà ulteriormente valutato alla vigilia anche se filtra ottimismo.

