TERRACCIANO, IN CASO DI ADDIO PRONTO AUDERO, MUSSO O UNO SVINCOLATO

Tra i tanti fronti su cui in questi giorni stanno lavorando i dirigenti della Fiorentina c'è anche quello del portiere. Dopo quasi sei anni dal suo arrivo a Firenze, infatti, Pietro Terracciano potrebbe lasciare i colori viola per iniziare una nuova avventura e per questo la dirigenza viola non vuole farsi trovare impreparata nel caso di un eventuale sostituto.

TERRACCIANO E IL GENOA - Sulle tracce del numero uno viola ci sarebbe, ormai da qualche settimana, il Genoa. La formazione ligure sembra essere, a oggi, l'unica squadra di Serie A ad avere il gruppo già al completo per la prossima stagione, ad eccezione della situazione portieri, visto l'addio di Martinez che si è trasferito all'Inter. Il Grifone, fanno sapere dalla Liguria, sta monitorando un gran numero di estremi difensori per la stagione ventura e, fra questi, spicca proprio il nome di Pietro Terracciano. Il portiere viola è in scadenza il prossimo 30 giugno, ragione per cui occorre trovare il prima possibile una soluzione, in un senso o in un altro, proprio per evitare di affrontare la stagione con in porta un estremo difensore prossimo allo svincolo.

AUDERO, MUSSO O UNO SVINCOLATO - I nomi dei possibili sostituti di Terracciano sono principalmente due: Emil Audero, della Sampdoria, e Juan Musso, dall'Atalanta. Il primo è pronto a essere ceduto dalla Sampdoria per una cifra attorno ai 5-6 milioni, stessa cifra che potrebbe costituire la valutazione per il portiere della Dea, in cerca di titolarità vista l'esplosione di Carnesecchi. Un'altra opzione è andare su un portiere svincolato, così da risparmiare sul cartellino: in questo senso, spiccano i nomi di Koen Casteels, David De Gea e Wojciech Szczęsny.