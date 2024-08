TERRACCIANO IL MIGLIORE, BIRAGHI TROVA IL PARI, DIFESA IN AFFANNO

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - Impegnato nei primi minuti risponde bene di piede, un po’ meno sul tiro da fuori area che respingrà sui piedi di Mihaila. Attento anche in uscita di lì a poco si arrende di fronte al tiro di Man che porta avanti il Parma. Più tardi ringrazia la traversa sul tiro di Sohm per deviare ancora in angolo sul capitano del Parma. Meno impegnato nel secondo tempo è comunque il migliore dei suoi, 6,5

QUARTA - Ricomincia da dove aveva terminato spostando la regia difensiva qualche metro più avanti ma lasciando anche troppo spazio a Bonny nell’assist per il vantaggio di Man. Vecchi difetti, 5

Dal 15’st PARISI - Gli sfugge Cyprien nell’occasione parmense sul finire di gara per il resto un buon impatto, 6

PONGRACIC - Dopo una prima sbavatura sulla sinistra resta tagliato fuori dalla manovra del primo gol del Parma e anche in occasione della traversa di Sohm pare sorpreso. Il doppio giallo a seguire nel corso della partita lascia i suoi in inferiorità numerica, 4,5

COMUZZO - Non riesce nella chiusura sul tiro di Man che supera Terracciano con il tiro dell’uno a zero. Dei tre che cominciano dietro è quello che balla meno, 5,5

Dal 28’st KAYODE - Va vicino al numero dentro l’area di rigore poco dopo il suo ingresso in campo, 6

DODÒ - Una sponda di testa non precisa ma anche buona spinta in avvio di partita. Non si scompone più di tanto nel resto della sfida e nel finale si fa vedere in area di rigore avversaria, 6

MANDRAGORA - Suo il tiro dalla lunga distanza in risposta alle prime occasioni del Parma. Perde dinamismo alla distanza, 5,5

Dal 28’st BIANCO - Entra benino in partita e non a caso i viola di lì a poco trovano il pari, 6

AMRABAT - Avvio di sostanza con buona propensione nei duelli in mezzo al campo ma col passare dei minuti paga dazio. In difficoltà anche per tutto il secondo tempo, 5,5

BIRAGHI - Da sinistra si fa apprezzare trovando Colpani dentro l’area nelle prime fasi del match ma mancando anche in chiusura sul primo gol del Parma. Si riscatta nella ripresa con la punizione che vale il pareggio, 6

COLPANI - Pericoloso dopo il quarto d’ora quando trova la risposta del portiere del Parma concludendo da buona posizione dentro l’area. Lontano dalla migliore condizione, 5,5

Dal 15’st IKONÈ - Il suo ingresso in campo, come da tradizione, non cambia gli equilibri, 5,5

KOUAMÈ - Qualche errore di troppo con i primi palloni giocati, però guida bene la ripartenza che porta Colpani al tiro dopo un quarto d’ora di gara. Conferma il repertorio d’imprecisioni della scorsa stagione, 5

Dal 35’st SOTTIL - S.v.

KEAN - Tentativo isolato dopo una ventina di minuti con un tiro dal limite che Suzuki blocca senza problemi. Prova a darsi più da fare nella ripresa ma senza trovare lo spazio per il tiro, 5,5

PALLADINO - Chiama subito al debutto Comuzzo spostando Biraghi qualche metro più avanti e tenendo fuori Parisi, dietro a Kean ci sono Colpani e Kouamè. I primi passi della sua squadra sono abbastanza incerti e dopo il gol di Man i suoi rischiano ancora. Nella ripresa manca una reazione degna di nota ma i cambi funzionano in termini di risultato grazie alla punizione di Biraghi. E’ evidente come la sua rosa sia ancora tutta da completare, 6