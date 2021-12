TERRACCIANO, Il fratello a FV: "Felice per Pietro"

“Sono davvero felicissimo per il momento che sta vivendo Pietro” ha raccontato in esclusiva a Firenzeviola.it Clemente Terracciano, fratello del numero 1: “Io sono sempre stato un tifoso della Fiorentina ma ovviamente questo impiego a tempo pieno di Pietro ha aumentato ancora di più il mio entusiasmo per la squadra viola. Penso che l’ottimo periodo che sta vivendo sia il frutto più bello di quella che, in questi anni, è stata la sua professionalità e il suo impegno a Firenze: nel momento in cui è stato chiamato in campo, Pietro ha sempre risposto presente”.