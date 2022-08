TERRACCIANO-GOLLINI, SFIDA APERTA. E SE SI ALTERNASSERO NELLE PRIME 4?

Vincenzo Italiano qualche settimana fa ha spiegato senza troppi giri di parole quali fossero le gerarchie per l'inizio della stagione, facendo intendere che i giocatori che con lui avevano già giocato e conoscevano ciò che chiedeva in campo partissero favoriti per un impiego da titolari. Chiaramente però poi sarà il campo a decidere e le amichevoli disputate fin qui hanno già fornito le prime indicazioni. Uno dei dualismi più interessanti e che suscita più curiosità è quello per il ruolo di portiere tra Pietro Terracciano e Pierluigi Gollini. L'estremo difensore ex Atalanta è stato preso con l'intento di farlo diventare la prima scelta, ma il tecnico apprezza molto anche le qualità del numero 1 dei viola.

È sfida nella sfida tra i due per un posto negli undici contro la Cremonese, ma la sensazione è che l'ex Empoli sia in vantaggio sul collega, non impeccabile contro il Betis Siviglia in occasione del gol del 3-1 di Miranda su calcio di punizione. Probabile che però, in attesa di una scelta definitiva, possano alternarsi nei primi quattro impegni della stagione che saranno Cremonese ed Empoli per quanto riguarda il campionato di Serie A e andata e ritorno contro la vincente di Cukaricki-Twente nei play off di Conference League.