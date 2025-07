Terracciano e il saluto della Fiorentina, con Fei in ritiro. La formula al Milan

Oggi intorno all'ora di pranzo Pietro Terracciano ha salutato la Fiorentina ed è partito alla volta di Milano per iniziare la sua nuova avventura in rossonero. "Prima di introdurre Stefano Pioli volevo salutare e ringraziare anche a nome della famiglia Commisso un ragazzo eccezionale come Pietro Terracciano" è stato il saluto della Fiorentina per bocca del dg Alessandro Ferrari. La società ha lasciato libero il portiere, nonostante un anno di contratto ancora.

Mentre in ritiro si è aggregato il portierino Fei (oltre a De Gea, Martinelli promosso secondo - come ha annunciato oggi Pioli - e Leonardelli), Terracciano è andato appunto nella sede rossonera per firmare un contratto di un anno con opzione per il secondo.