Pioli e la sua sfida: vincere con Firenze. Ed avverte Allegri

Oggi Stefano Pioli si è presentato alla stampa, in una conferenza stampa piena di emozioni e serenità ma anche tanta ambizione: "Vogliamo tornare in Champions e vincere un trofeo. La speranza è farlo subito altrimenti abbiamo il tempo. Con Commisso ce lo siamo detto, lui ha investito su di me con un lungo e ottimo contratto, io ho investito sulla Fiorentina. Vogliamo crescere e migliorare.

Potevo fare scelte comode ma ho bisogno di sfide, di stress e di preoccopazioni ma anche emozioni che Firenze sa darmi". Intanto il tecnico ha lanciato la sfida ai suoi colleghi: "Qui in serie A ci sono i migliori, volevo esserci anche io. Allegri non ci ha messo nella corsa Champions, l'ho segnato sulla lavagna".