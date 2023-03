TEGOLA SIRIGU, STAGIONE FINITA: LESIONE AL TENDINE D'ACHILLE, NECESSARIO INTERVENTO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Dopo l'infortunio di questa mattina contro il Seravezza, c'era tanta apprensione in casa Fiorentina sulle condizioni di Salvatore Sirigu. La società Viola ha reso note le condizioni dell'estremo difensore ex Genoa attraverso un comunicato ufficiale, che conferma le brutte sensazioni: "ACF Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento odierno, in un'azione di gioco, il calciatore Salvatore Sirigu ha riportato la lesione del tendine d’Achille della gamba sinistra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a visita specialistica per programmare l’intervento chirurgico correttivo".

Per il numero 56 la sua stagione in Viola è già conclusa dopo appena due presenze.