T. MOTTA (S. STAMPA), Pubblico fantastico al Picco

Thiago Motta, allenatore dello Spezia, ha parlato anche in conferenza stampa: "È stata una partita come ci aspettavamo, contro una squadra forte che cerca di avanzare sempre. È vero che non abbiamo creato tantissimo ma neanche loro hanno avuto tante occasioni: siamo rimasti in partita fino alla fine e con la pressione eravamo riusciti ad ottenere il pareggio. Abbiamo avuto anche l'occasione per vincere, poi abbiamo preso gol. Dobbiamo continuare su questa strada, restando uniti anche nei momenti difficili. C'è rammarico per il risultato, non per la prestazione. Oggi e domani digeriamo questa sconfitta e poi pensiamo al Bologna".

Corsa salvezza senza mercato a gennaio?

"Non ci può penalizzare, lo sapevamo dall’inizio. È uno stimolo in più, per i giocatori che hanno partecipato tantissimo nel girone d’andata ma anche per chi ha giocato meno e che avranno ogni giorno l’opportunità, lavorando bene. La prossima partita è con il Bologna, penseremo alla miglior rosa per affrontarli e dovremo continuare con questa energia, spirito, che stiamo avendo e con cui ci stiamo allenando”.

Il Picco era una bolgia.

“Pubblico fantastico, dal primo minuto ci ha dato grandissima spinta. Ci fa voglia vedere questo pubblico, anche grazie ai ragazzi in campo che danno tutto, con anima e spirito. Sono sicuro che nelle partite di casa avremo qualcosa di più, il nostro pubblico, che vede cosa facciamo in campo e provano sempre a vincere. È una connessione molto interessante, per le prossime partite sono convinto che ci aiuteranno tantissimo”.