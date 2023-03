SUPERMAN...DRAGORA, NUMERI DA CHAMPIONS E ORA SOGNA IL RITORNO IN AZZURRO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

I numeri della Fiorentina in queste ultime settimane stanno facendo sognare sempre di più i tifosi viola. La squadra di mister Vincenzo Italiano, oltre ad avere ottenuto la qualificazione ai quarti di finale della Conference League grazie alla doppia vittoria contro il Sivasspor, sono reduci da otto risultati utili consecutivi di cui ben sette sono state vittorie. Numeri più che ottimi per i viola che sono riusciti a invertire il senso di marcia grazie anche all'esplosione di diversi giocatori in rosa, su tutti Rolando Mandragora.

Con l'ex Torino in campo, infatti, la Fiorentina viaggia ad una media di quasi due punti a partita. Un ritmo da Europa; e pure in Conference il mediano è quasi sempre decisivo, oltre all'importante gol che ha avviato la rimonta contro il Braga, è suo anche l'assist per il gol di Milenkovic in Turchia. Il risorgimento gigliato parte anche e soprattutto dalle geometrie di Mandragora, acquisto estivo che, con un ritardo di quasi sei mesi, è diventato un elemento imprescindibile per le scelte di Italiano. Nella striscia di otto risultati utili consecutivi, il numero trentotto viola è partito titolare sette volte (entrando a gara in corso all'andata col Sivasspor) arrivando a raddoppiare il minutaggio stagionale in un mese.

"Si era parlato tanto quest’estate del fatto che lui potesse sostituire Torreira, ma è stato un errore, ha un modo di giocare completamente diverso ed è stato quello l’errore" ha detto pochi giorni fa il procuratore di Mandragora. I numeri del classe '97, infatti, in appena mezza stagione, hanno già quasi raggiunto l'annata dell'uruguayano a Firenze. Torreira in 35 presenze mise a segno 5 reti e 2 assist, mentre l'ex granata su 32 gare ha trovato la via del gol 4 volte e fornito 4 assist ai compagni. A livello di squadra il ragazzo sogna ovviamente di riuscire a sollevare un trofeo con la maglia viola, ma, a livello personale, il sogno del ritorno in azzurro inizia a farsi sempre più concreto.