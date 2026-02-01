Subito in campo, la Fiorentina pensa già al Torino: domenica di allenamento

Dopo la sconfitta di ieri al Maradona contro il Napoli, la Fiorentina non si ferma e torna subito in campo. La squadra di Vanoli, nonostante non siano previsti turni infrasettimanali, è pronta a mettersi alle spalle la partita di ieri e a focalizzarsi sulla partita di campionato in programma per sabato prossimo al Franchi contro il Torino. Un match che i viola non vogliono sbagliare e per il quale si adopereranno già oggi, con la seduta di allenamento in programma al Viola Park.