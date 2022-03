STORICO BIS

Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, e comunque non al primo appuntamento con la storia per via di una clamorosa dèbacle con la Macedonia, eppure in un doveroso slancio di obiettività andrà ammesso che, almeno dopo la Svezia nel 2018, un po' per tutti sarebbe stata più prevedibile un'altra assenza nella kermesse mondiale piuttosto che la vittoria nel campionato europeo.

Perchè indubbiamente la seconda esclusione consecutiva della Nazionale dal mondiale, fatto unico nella storia dello sport più amato in questo paese, è ancora più rumorsa per un torneo europeo che solo qualche mese fa vedeva trionfare gli Azzurri a Wembley stupendo i propri tifosi grazie a un gioco pure divertente. Insomma Mancini pareva esser andato ben oltre ogni aspettativa, dunque pur sempre entro un exploit lontano dalla quotidianità del calcio italiano.

Perchè in realtà quello stesso sistema che da oggi avvierà processi e polemiche (come quelle già avvertite nel rapporto FIGC-Lega tirato in ballo da Gravina a fronte del mancato stop del campionato per favorire gli Azzurri) non aveva certamente avviato un rinnovamento in grado di migliorare il calcio italiano. Nè c'era pienamente riuscito nonostante la vittoria europea.



Lo confermano i recenti campionati dalla qualità certamente in ribasso, le condizioni dei bilanci dei club (anche i più importanti) e persino i tentativi di fughe verso una Superlega discutibile. Non è così difficile da comprendere, alla luce di un esame obiettivo dell'intero sistema, perchè il nostro pallone continui a raccogliere soprattutto fallimenti che si tratti di ambiti internazionali o semplicemente coppe europee per club.