STATISTICHE, Viola, tanti ko e poche rimonte: i dati

Tra le notizie più lette di FirenzeViola.it di oggi troviamo un'interessante analisi su alcuni dati che, a solo una giornata dal termine, ci possono rendere al meglio alcune caratteristiche (in questo caso difetti), della Fiorentina: guardando la flessione avuta nell'ultimo periodo, notiamo che nello scorso mese, su sei gare tra campionato e Coppa Italia, Biraghi compagni sono andati sotto nel punteggio ben cinque volte, non riuscendo mai a recuperare lo svantaggio, se non per brevi porzioni di gara prima di capitolare ancora. Un dato che si accoppia con gli approcci gara della squadra di Vincenzo Italiano: su 43 match stagionali (37 di campionato a cui si sommano i 6 in Coppa Italia) sono in tutto 18 le volte nelle quali la squadra di Italiano è andata sotto nel punteggio. Ovvero oltre il 40% delle gare. Addirittura solo in due circostanze (contro la Sampdoria nel girone d’andata e a Bergamo nei quarti di finale di Coppa) è poi arrivata la vittoria. Troppo poco per pensare già oggi in grande, visto che quel dogma indicato da Italiano a inizio stagione (“Difendere bene e attaccare benissimo”) è stato spesso ignorato. Nel frattempo le sconfitte in campionato sono salite a 14, solo tre in meno rispetto a quelle totalizzate un anno fa da Italiano e il suo staff con lo Spezia.

