STASERA BELTRAN, LUNEDÌ NICO POI GUDMUNDSSON E TESSMANN: IL PUNTO TRA RIENTRI E MERCATO

Giorni di attesa per la Fiorentina. Iniziano gli ultimi test in vista dell’inizio della stagione e Palladino si augura che quella con il Montpellier sia l’ultimo test (oltre alla trasferta di Grosseto il giorno dopo) senza quasi metà rosa. Stasera intanto è atteso a Firenze Beltran, reduce dalle Olimpiadi mentre tra domani e lunedì dovrebbe rientrare Nico in attesa di sciogliere le riserve sul futuro e sono attesi anche due o tre acquisti. La Fiorentina sta definendo l’acquisto di Gudmundsson e di Tessmann con ottimismo per tutte e due le operazioni nonostante qualche difficoltà da superare.

Per Nico Gonzalez l'entourage è al lavoro da tempo per trovare l'offerta giusta, l'addio è gradito a tutte le parti ma ovviamnete servirà un faccia a faccia con la dirigenza per mettere in chiaro la situazione. Su di lui, nonostante i sondaggi esteri rimasti tali, due italiane fanno sul serio. Con la Juventus che, sfumato Adeyemi, sembra più avanti nella corsa, ma c'è anche l'Atalanta che non ha perso certo le speranze. La cifra chiesta dalla Fiorentina si aggira sui 30-35 milioni - non pochi ovviamente - e con la Juve l'operazione sarebbe comunque slegata da quella per McKennie che è un profilo che piace per il centrocampo viola.

Per Albert Gudmundsson la Fiorentina è molto ottimista di poter chiudere a metà settimana, lavora ai fianchi del Genoa che di fronte all'offerta viola (prestito oneroso a 5 milioni e un riscatto a 20, obbligo o addirittura diritto che diventa obbligo a determinate condizione) sta vacillando. Il giocatore ha dato il suo benestare, a gennaio fu il primo a non insistere per la cessione e forse proprio questo fece poi fallire l'operazione (oltre che per la grande distanza tra offerta e richiesta). La corte serrata della Fiorentina ormai da gennaio appunto (nonostante la spada di Damocle del processo) lo ha ora convinto che Firenze è la piazza giusta per fare uno step, con la dirigenza pronta a fargli un pluriennale, con l'Inter che è rimasto imbrigliato dalle sue mancate cessioni. Anche per questo l'operazione va comunque chiusa al più presto.

Anche per Tanner Tessmann (che al pari di Beltran oggi lascia la Francia) manca poco e c'è ottimismo, ma è quel poco che non permette passi avanti nella trattativa che continua comunque in maniera serrata. L'ostacolo resta l'accordo con gli agenti che non arretrano di un millimetro ma la Fiorentina deve trovare la quadra al più presto. Anche perché a centrocampo serve quantità e qualità in questo momento e la Fiorentina vuole chiudere subito almeno per un elemento in quel ruolo, da affiancare a Mandragora, Bianco e Barak (con Colpani comunque in grado di giocare in quella posizione).