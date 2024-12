STADIO, La lettera di ACF al Comune e tutti i suoi risvolti

FirenzeViola.it

C'è stato anche il tema legato allo stadio Franchi tra gli argomenti più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it. Nello specifico, la lettera che la Fiorentina ha inviato al Comune di Firenze per ottenere l'accesso alle documentazioni di appalto in vista di un bando sul project financing può voler dire molte cose. Come scrive Il Corriere Fiorentino, innanzitutto è un messaggio che dimostra la distensione tra le parti, poi c'è un aspetto pratico legato all'eventuale intervento effettivo di Rocco Commisso. Cambierebbero i giochi per il lotto 2, con tempi più corti e soprattutto con la possibilità di creare una copertura totale dell’impianto.

