FRANCHI, Cosa vuol dire la lettera di ACF al Comune

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La lettera che la Fiorentina ha inviato al Comune di Firenze per ottenere l'accesso alle documentazioni di appalto in vista di un bando sul project financing può voler dire molte cose. Innanzitutto è un messaggio che dimostra la distensione tra le parti, poi c'è un aspetto pratico legato all'eventuale intervento effettivo di Rocco Commisso. Cambierebbero i giochi per il lotto 2, con tempi più corti e soprattutto con la possibilità di creare una copertura totale dell’impianto.

La partita resta aperta e ancora incerta perché Commisso prima di investire (si parla di 50 milioni circa) vuol vederci chiaro sui tempi di consegna e sulla convenzione stile Juventus: martedì in Prefettura è in programma un vertice per riparlare dell’ipotesi trasloco a Empoli. La Fiorentina rinuncerebbe a qualche mese di partite casalinghe a patto di vedersi consegnato lo stadio finito quanto prima. Lo scoglio è l’ordine pubblico e il no secco del Comune di Empoli.