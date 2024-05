SPECIALE FV, Il campionato greco non è per le famiglie

Fonte: a cura di Alessandro Di Nardo & Niccolò Righi

FirenzeViola.it

In un mondo dello sport sempre più proiettato verso il modello americano, che vive gli eventi sportivi come un vero e proprio spettacolo, la Grecia sembra ancora particolarmente ancorata a quella tradizione hooligans che ha caratterizzato gli anni Settanta e Ottanta. Verrebbe da dire che il calcio vive in una dimensione tutta sua, con episodi di violenza all'ordine del gioco che toccano anche i vertici del campionato ellenico.

Attraverso questo speciale realizzato da Alessandro Di Nardo e Niccolò Righi vi porteremo in un mondo che sembra lontano, ma da cui ci separa solo una parte di mar Mediterraneo; dove il calcio è lo specchio di una società ormai ai margini dell'Europa e che sfoga le proprie frustrazioni con lo sport. Questo è il campionato greco e no, non è per famiglie.