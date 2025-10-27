FirenzeViola
Sozza, il fischietto di Milano al 7° incrocio con i viola: ecco il suo bilancio
Quello tra Simone Sozza e la Fiorentina sarà il settimo incrocio nella carriera del fischietto nato a Milano e appartenente alla sezione di Seregno. Fino ad oggi, nei sei precedenti (l'ultimo dei quali è stato quello alla prima giornata contro il Cagliari, terminato per 1-1 con il pari dei padroni di casa al 93'), la squadra viola ha collezionato tre sconfitte di fila (dall'ottobre 2021 al novembre 2022), due pareggi e una sola vittoria, quella roboante per 5-1 della scorsa stagione contro la Roma con Palladino in panchina.
Per Sozza, si tratterà del primo Inter-Fiorentina in carriera. Per ciò che riguarda i numeri del fischietto milanese con i nerazzurri, su sei precedenti l'Inter ha ottenuto cinque vittorie e un ko.
