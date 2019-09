SOTTO I RIFLETTORI

In settimana è finito sulla bocca di tutti, anche per un rinnovo contrattuale ormai imminente, ma era inevitabile che su Gaetano Castrovilli si accendessero i riflettori. Le tre partite giocate dal giovane talento viola somigliano tanto ai famosi tre indizi che notoriamente danno vita a una prova, ed è logico aspettarsi una nuova conferma anche domani a Parma, contro l’Atalanta. In fondo Castrovilli è di gran lunga il centrocampista più in forma del gruppo di Montella, e immaginare di privarsene in questo momento avrebbe poco senso.

Se poi, come pare, Montella è intenzionato a confermare la squadra capace di fermare la Juventus il cerchio è sostanzialmente chiuso, con un centrocampo dove Badelj e Pulgar difficilmente potrebbero lasciare spazio alle cosiddette alternative. Diverso il discorso nel corso di tutta la prossima settimana, quando la Fiorentina scenderà in campo in altre due occasioni: prima al Franchi contro la Sampdoria, mercoledì prossimo in notturna, poi a San Siro contro il Milan di Giampaolo.

Un trio di sfide dove inevitabilmente Montella avvierà una minima rotazione, dando spazio a chi ha giocato meno e concedendo un po’ di riposo a chi è sempre sceso in campo. Sotto questo profilo sarà curioso vedere come e quanto verrà gestito lo stesso Castrovilli, probabilmente la nota migliore di un’estate in cui il ragazzo è riuscito a cucirsi addosso la maglia da titolare. Di certo oggi è lui il motore principale di una Fiorentina ancora in fase embrionale, e non potrebbe essere altrimenti per tutta quella qualità in mezzo al campo che lo rende, a dispetto della giovane età, già indispensabile.