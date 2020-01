SOTTIL, Si va verso la sua permanenza a Firenze

"Se ho sposato questo progetto è perché ho voglia di affermarmi qua a Firenze". Pensieri e parole di Riccardo Sottil, musica per quella fetta di appassionati di fede viola che credono nella possibile esplosione nel calcio che conta del talentino offensivo classe '99, da quest'oggi ufficialmente più legato che mai al mondo Fiorentina. Rinnovo di contratto fino al 2024 (con opzione per un'altra stagione) per lui, coccolato anche dal proprio ds Pradè quest'oggi in conferenza stampa, seppur alla carota si sia visto aggiungere anche un po' di bastone: ci sono voluti 5 mesi di trattative - parole del dirigente - per arrivare all'accordo, e non a caso è stato l'ultimo dei giovani cresciuti in casa a prolungare.

Il motivo è che i colpi del 20enne Sottil, lodato pubblicamente persino dal ct Mancini in attesa di poterlo convocare quando sarà più maturo, hanno catturato l'attenzione di molti club. E se in estate era stato principalmente il Pescara a premere per un suo ritorno dopo il buon periodo di prestito semestrale, più qualche timido accenno da parte del Bologna, oggi la fila è ben più corposa, e conta tra gli altri anche il Sassuolo, con il quale la Fiorentina si sta muovendo su più tavoli, a cominciare dal tanto chiacchierato Duncan.

Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, però, a meno di clamorosi stravolgimenti di scenario, anche nei prossimi sei mesi Sottil è destinato a rimanere a Firenze. Questa è perlomeno la ferrea volontà di un ragazzo - e l'ha già comunicato tramite il proprio entourage anche alla dirigenza viola - che crede fermamente nelle proprie possibilità di emergere nella Fiorentina, imitando le gesta di quel Chiesa che anche lui stesso oggi ha definito fonte d'ispirazione. Per il momento il palcoscenico è ancora tutto destinato ad altri, ma il futuro e certe scalate sembrano meno impossibili se viste con gli occhi di un sognatore, o di un ragazzo. O entrambi.