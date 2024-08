SONDAGGIO FV, Sì o no alla cessione di Gonzalez?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La notizia diffusa nelle ultime ore sta generando parecchia apprensione nel mondo Fiorentina: Nicolas Gonzalez sembra finito da tempo nel mirino dell'Atalanta che adesso potrebbe fare sul serio. Giocatore simbolo del ciclo Italiano, nonché acquisto più costoso nella quasi-centenaria storia del club gigliato, la sua cessione, per di più a una rivale come la Dea, rappresenterebbe per molti un punto di rottura con l'attuale proprietà. Vi chiediamo qui, su FirenzeViola.it, di esprimervi in merito, precisando che su Gonzalez potrebbe non esserci solo il club bergamasco: è giusto cedere Nico?

