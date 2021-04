SONDAGGIO FV, Pradè adesso merita la riconferma?

In queste ore uno dei temi che tiene più banco nel futuro della Fiorentina è il destino dell'attuale direttore sportivo Daniele Pradè, che ha costruito le ultime nonché uniche due squadre del ciclo Commisso e che ha il suo attuale contratto in scadenza a giugno. Sono molte le possibili soluzioni sul piatto, che vanno da una sua riconferma in toto fino al suo passaggio in un altro ruolo con affiancamento di un nuovo ds, fino persino a quella di un addio definitivo. Ecco perché noi di FirenzeViola.it abbiamo deciso di chiedere la vostra opinione, tramite un sondaggio: Pradè merita la riconferma? Per votare basta cliccare il link di seguito.

