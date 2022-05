SONDAGGIO FV, Che voto date alla stagione viola?

Da poche ore la stagione 2021/2022 si è conclusa per la Fiorentina, registrando il ritorno della squadra sui palcoscenici europei (l'ultima volta era stata nel febbraio 2017) grazie al 7° posto conquistato in campionato. In Coppa Italia, invece, il cammino si è interrotto in semifinale con la Juventus. Conclusi i giochi, perciò, noi di FirenzeViola.it vi chiediamo: che voto dareste alla stagione? Cliccate sul link qua sotto per votare il sondaggio.

CHE VOTO AL 2021/2022 DELLA FIORENTINA?