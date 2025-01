SONDAGGIO FV, Avete ancora fiducia in Palladino?

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Un punto in cinque partite e una sconfitta cocente, soprattutto per quanto visto in campo, contro l'ultima in classifica. Dopo Monza, in città e sui media nazionali e non, si rincorrono voci di una possibile sostituzione in panchina. Detto della conferma, arrivata dalle dichiarazioni del Dg della Fiorentina Alessandro Ferrari, della fiducia a Raffaele Palladino, chiediamo a voi, lettori di FirenzeViola.it, di esprimervi sul tema. Avete ancora fiducia in Palladino o è il momento di cambiare?

VOTA IL SONDAGGIO DI FV - AVETE ANCORA FIDUCIA IN PALLADINO?