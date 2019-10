SNAI, Secondo le quote i viola leggermente favoriti

Secondo le quote dei bookmakers, in particolare qui abbiamo preso come riferimento l'agenzia italiana SNAI, la sfida di stasera tra Sassuolo e Fiorentina, nonostante il campo avversario e le tante assenze, sembra comunque pendere leggermente in favore della squadra di Montella. La quota per la vittoria viola è infatti di 2.35, contro i 3.05 dei nero-verdi. Il pareggio paga invece 3.25 volte la somma giocata. Ricordiamo che l'ultima sfida al Mapei Stadium, lo scorso anno, si concluse con un pirotecnico 3-3, con rimonta finale dei gigliati targata Mirallas.