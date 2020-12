SLAVIA PRAGA-ACF 0-1, Rivivi il LIVE di FV!

95' - GOL GOL GOL! INCREDIBILE! SABATINO ALL'ULTIMO SECONDO DECIDE LA SFIDA CON UN COLPO DI TESTA SU CROSS DI BONETTI.

94' - Ultima occasione con Sabatino che conquista una punizione. Ammonita Persson.

93' - Fallo di Tortelli in fase offensiva su Vesela. Secondi che passano.

92' - Disperato lancio in area di Bonetti a cercare Sabatino, ma la sfera non riesce a raggiungerla.

91' - Occasione importante per Piemonte che libera in area svirgola e non riesce a concludere verso la porta di Sladka.

90' - Corner innocuo delle ceche che ripartono dalla difesa la loro azione. Saranno 5 i minuti di recupero

89' - Tortelli chiude su un cross di Slajsova e mette in corner. La Fiorentina non riesce più a spingere.

86' - A questo punto alla Fiorentina serve un miracolo visto che lo Slavia Praga gioca un po' anche con il cronometro.

85' - Fuori Kozarova e Krejcirikova, dentro Veselá e Cerna.

82' - Dentro anche Clelland per Neto per l'assalto finale.

81' - GRANDISSIMA OCCASIONE PER LA FIORENTINA! Piemonte sul fondo da dentro l'area mette rasoterra, ma Sabatino è anticipata sul più bello. Poi Bonetti calcia, ma il suo tiro è ribattuto.

77' - Brutto fallo a metà campo di Tortelli che arriva in ritarto su Jarchovska e la atterra. Giallo per lei quando manca poco al termine della sfida e Jarchovska rimane a terra.

74' - Schroffenegger esce e smanaccia un pallone che poteva sicuramente diventare complicato.

73' - Altro fallo di Piemonte su Slajsova e punizione pericolosa per lo Slavia.

72' - Occasione Fiorentina con Piemonte servita in area di rigore da Sabatino. La nuova entrata prova il colpo di testa, ma colpisce appena.

70' - Nuovo fallo di Piemonte che viene ammonita.

69' - La Fiorentina prova a mettere dentro un cross su punizione dal settore destro, ma la palla è lenta e Piemonte commette fallo in attacco.

67' - Bonetti calcia da molto lontano, ma il suo tiro è debole e Sladka non ha problemi a bloccare a terra.

64' - Ancora una sostituzione nella Fiorentina: esce Zanoli ed entra Vigilucci.

63' - Cambio anche per lo Slavia Praga: esce Szewieczkova, dentro Slajsova.

62' - Sabatino sul settore destro si libera e prova a crossare basso, ma Sladka blocca in uscita.

61' - Cincotta decide di fare due cambi: dentro Adami e Piemonte, escono Kim e e Mascarello.

59' - Altro calcio d'angolo per lo Slavia Praga. Stavolta niente di fatto.

54' - Corner per lo Slavia Praga. Battuta nel mezzo di Krejcirikova, un po' di deviazioni ed alla fine Quinn salva sulla linea.

52' - Fase confusa del match con entrambe le squadre che provano ad avere la meglio.

48' - Ancora in attacco la Fiorentina. Numero di Kim sulla fascia destra che salta Bartovicova e mette in mezzo. Bonetti di testa alto.

45' - Si riparte. INIZIA IL SECONDO TEMPO.

------------------------------------------------------------------------------------

45' +1' - FINE DEL PRIMO TEMPO: si va nello spogliatoio sullo 0-0. La Fiorentina è stata la squadra più insidiosa con almeno due occasio i nitide con Kim in avvio e Mascarello quasi nel finale. La Fiorentina recrimina inoltre per un calcio di rigore sulla stessa Mascarello fermata in area fallosoamnete.

45' - Concesso un minuto di recupero.

44' - Bella azione sulla fascia destra viola con la Bonetti, che dopo alcuni scambi con le compagne, fa partire un cross per la Sabatino che però non arriva sul pallone.

42' - Recriminazioni viola per un calcio di rigore sulla Mascarello atterrata in area, sembrava fallosoamente ma l'arbitro svedese, Tess Olofsson, lascia correre.

39' OCCASIONE VIOLA! Mascarello fa partire un tiro a girare in porta ma le ceche si salvano in angolo grazie al tuffo della Sladka.

38' - Pericolo ceco: Jarkova lascia partire un tiro, di poco deviato in angolo.

29' - Fiorentina ancora in possesso, cerca la manovra al limite dell'area ma le ceche difendono bene. La Bonetti strova uno spiraglio ma la Sabatino non raccoglie il suggerimento e la palla finisce sul fondo.

24' - Grande azione della Bonetti che ha accentrato su di sé le attenzioni delle avversarie per poi scaricare sulla Sabatino che però si allunga la palla poi lo Slavia libera in angolo.

19' - Pericolo per le viola con un cross dal fondo tagliato al centro area, Quinn però anticipa su Krejcirikovache e fortunatamente la Schroffenegger prende la palla..

17' - Un pasticcio delle ceche nella loro area rischia di favorire la Bonetti con un rimpallo della Pincova e una mezza papera del portiere, ma alla fine la Sladka rimedia.

15' - VIOLA VICINE AL VANTAGGIO! Bel pallone di Daniela Sabatino per Kim che si libera di un paio di avversarie ma non del portiere che gli nega la gioia del gol. Ma Fiorentina vicino al vantaggio! 12'- Ottima palla per la Sabatino ben appostata in area ma per l'arbitro è fuorigioco.

8' - Viola aggressive sulle ceche nella speranza di una ripartenza ma arriva il primo giallo, per Breitner.

4' - Schroffenegger chiamata su un cross di artovicova, raccolto dal portiere viola senza problemi.

1' - PARTITE!!! Si riparte dal 2-2 dell'andata!

Alle 14 fischio d'inizio per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League allo stadio "Eden Arena" di Praga, che vede di fronte lo Slavia Praga e la Fiorentina. Impresa ardua per le viola, dopo il 2-2 dell'andata a Firenze. Firenzeviola.it è pronto ad offrirvi la diretta testuale della gara.

SK SLAVIA PRAHA: Sladka, Jarchovska, Necidova, Pincova, Bartovicova (C), Cahynova, Krejcirikova, Persson, Divisova, Szewieczkova, Kozarova. A disposizione: Veselá, Karasová, Šlajsová, Žemberyová, Šurnovská, Huvarová, Khýrová, Černá. All.Michal Kolomazník

FIORENTINA:Schroffenegger, Zanoli, Tortelli, Quin Togersen; Breitner, Neto, Mascarello, Bonetti, Sabatino, Kim. . A disp. Ohrstrom, Cordia, Arnth, Adami, Vigilucci, Middag, Ripamonti, Monnecchi, Piemonte, Forcinella, Baldi, Clelland. All. Cincotta