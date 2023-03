SIV-FIO 1-0, Super-gol di Erdogan, Sivas in vantaggio

Una rete clamorosa di Erdogan Yesilyurt porta in vantaggio il Sivasspor: incredibile al New 4 Eylul Stadium, dove al 34' la Fiorentina è passata in svantaggio, strepitosa conclusione dai venticinque metri del centrocampista turco, che con un destro a di collo batte Terracciano, ingannato dal giro ad uscire della conclusione. 1-0 Sivas e tutto in parità per il discorso qualificazione.