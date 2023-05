SIMONE INZAGHI vs ITALIANO: SFIDA TRA "RE DI COPPE"

FirenzeViola.it

"Preferisco la Coppa": recitava la celebre autobiografia di Carlo Ancelotti pubblicata qualche anno fa, un titolo che sottolinea la propensione del tecnico emiliano alle coppe (nazionali o internazionali che siano) a discapito dei campionati. Un'affermazione che può essere valida anche per Simone Inzaghi e, in parte, per Vincenzo Italiano, i due allenatori della "nuova scuola" a cui si addice di più la massima coniata da Carletto. Di fronte mercoledì sera all'Olimpico per il terzo incrocio stagionale (bilancio per ora in pareggio con un successo a testa), Inzaghi ed Italiano si contenderanno in finale di Coppa Italia il titolo di "re di coppe".

Più noto il palmares del piacentino, che già dalle prime stagioni sulla panchina della Lazio ha mostrato una certa predilezione per i percorsi nelle coppe: tra i cinque anni alla guida dei biancocelesti ed i due al timone dell'Inter, Simone Inzaghi ha messo in bacheca quattro Supercoppe Italiane (record) e due Coppe Italia e, con quella di Roma e la futura tappa ad Istanbul, ha raggiunto fino ad adesso undici finali in carriera - ne ha finora vinte sette su nove.

Dal canto suo, pur avendo alle spalle meno anni di panchina, Vincenzo Italiano ha dimostrato in ogni categoria di trovarsi a suo agio negli appuntamenti da dentro o fuori: per il tecnico originario di Karlsruhe quella di domani sarà la quarta finale in carriera ed il bilancio per adesso recita solo vittorie. Successo nei playoff di Serie D con l'Arzignano (2018), in quelli di Lega Pro col Trapani (2019) ed in quelli di Serie B (2018), un palmares che fa di Italiano l'unico allenatore capace di trionfare in tutti i play-off delle tre categorie nazionali, inoltre consecutivamente.

Anche a Firenze l'ex Spezia ha dimostrato il suo feeling con le coppe: da quando guida la Fiorentina, Italiano ha passato 12 turni eliminatori su 13, l'unica eccezione è la semifinale di Coppa Italia 2022 contro la Juventus. Per la prima volta in carriera i due allenatori si trovano di fronte in una sfida secca, una sfida che non vale solo un trofeo ma anche l'ideale testimone di Ancelotti.