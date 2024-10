SGA-FIO, Viola di rimonta: vittoria per 2-4 a San Gallo

Il secondo tempo si apre col cambio di Comuzzo per Moreno, ma è un altro difensore a ristabilire la parità. Quarta si fa infatti perdonare l’errore iniziale e insacca di testa, prima che la Fiorentina metta il sorpasso con una grande ripartenza orchestrata da Bove e finalizzata da Ikoné. E proprio l’ex Lille, dopo il 2-2 degli svizzeri su un pallone spiovuto in area viola, sigla la doppietta personale dopo una bella triangolazione con Kouame e Sottil.

È una gara diretta in modo migliore dalla Fiorentina rispetto al primo tempo, se pur prestando il fianco anche agli avversari che restano in partita anche con lo scorrere dei minuti. Ma alla fine arriva anche la rete del definitivo 2-4 con Gosens, dopo una azione di sviluppo sulla sinistra. Giunge così il triplice fischio che sancisce una squadra, quella di Palladino, che ha sì sofferto e rischiato ma anche portato a casa l’intera posta in palio: finisce 2-4 a San Gallo.