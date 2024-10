SGA-FIO 0-0, Fumogeni dei tifosi viola in campo: gara sospesa e poi ripresa

Qualche minuto di interruzione di durante San Gallo-Fiorentina. Attorno al decimo minuto del primo tempo, l'arbitro è costretto a fermare il gioco per qualche istante a causa del lancio di alcuni fumogeni in campo da parte dei supporters viola. Il terreno di gioco si cosparge di fumo portato dai suddetti fumogeni, con i pompieri che si sono precipitati sotto al settore ospite per bloccare il principio delle fiamme. L'arbitro non può far altro che interrompere la partita per qualche secondo, salvo poi riprendere.