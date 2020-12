Più che una possibilità una logica conseguenza. Non è del tutto adatto il termine turnover, meglio semmai una rotazione inevitabile alla luce dei tanti impegni ravvicinati. Quattro sfide a chiudere l'annata, quattro avversarie da affrontare con la massima attenzione augurandosi di aumentare il ritmo dei timidi passi in avanti intravisti di recente.

In tal senso Prandelli ha già dato dimostrazione di saper pescare dal cilindro soluzioni a sorpresa, e se l'esperimento Montiel subito rientrato ha lasciato l'interrogativo sospeso sul giovane fantasista l'inserimento di Eysseric nella gara con il Genoa testimonia come il tecnico sia disposto a valutare tutte le alternative a disposizione in rosa.

Non solo per necessità impellenti come lo stato fisico di Castrovilli che potrebbe rilanciare Bonaventura in una gara da ex, ma anche per valutare alternative all'assetto base. Con l'inserimento di Duncan in mezzo, con l'inserimento di un attaccante tra Kouame e Cutrone per concedere un pizzico di riposo a Vlahovic e magari anche con qualche cambiamento in difesa che possa regalare minuti a Lirola o Quarta. Perchè se è vero che fin qui le conferme sono state tante, è indubbio che in queste due settimane di fuoco servirà l'apporto di tutti.