Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani
Queste le prime pagine dei maggiori quotidiani in edicola quest'oggi in Italia.
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La speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanolidi Tommaso Loreto
Le più lette
1 La speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
4 La notte del destino: la Fiorentina Primavera sogna la finale scudetto coi big Braschi, Koaudio e Balbo
Copertina
Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Atalanta 1-1, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!
Alberto PolverosiFiorentina, i meriti di Vanoli protagonista della salvezza: stasera va applaudito. I giocatori hanno deluso, la società anche, l'allenatore no
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