SERIE A 20/21, Big match tutti fuori casa all'andata

Oltre alla prima giornata contro il Torino, ci sono altre date da segnare sul calendario per la Fiorentina, quelle dei big-match contro le squadre più importanti del campionato italiano. Va segnalato che sono tutte fuori casa nel girone d'andata per la Fiorentina. Alla 2a giornata c'è subito l'Inter. All'Olimpico contro la Roma la 6a giornata, a San Siro con il Milan la 9a mentre a Torino contro la Juventus si giocherà la 14a giornata, il 23 dicembre. Infine per la 16a giornata c'è la Lazio, sempre all'Olimpico, mentre per la 18a giornata c'è il Napoli al San Paolo. Questi i big-match:

2^ giornata: Inter-Fiorentina

6^ giornata: Roma-Fiorentina

9^ giornata: Milan-Fiorentina

14^ giornata: Juventus-Fiorentina

16^ giornata: Lazio-Fiorentina

18^ giornata: Napoli-Fiorentina