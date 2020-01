SEMPLICI, Non meritavamo il ko: dominato a tratti

Queste le parole del tecnico della Spal Leonardo Semplici nel post partita della gara con la Fiorentina in sala stampa: “La partita l’abbiamo fatta nella giusta maniera contro una squadra partita con altri obiettivi rispetto al nostro. Abbiamo creato i presupposti per vincerla e dispiace uscire sconfitti. Abbiamo fatto nel bene e nel male tante cose: la rete è un nostro autogol. Per come abbiamo giocato non meritavamo di uscire sconfitti. Se però sbagli certi tipi di gol ci sta che se sbagli mezza volta vini punito. L’inserimento di Floccari? Con lui abbiamo avuto l’occasione più importante: bisogna fare gol in quella chance con Valoti, bisogna buttare dentro anche il portiere, non solo il pallone. Se pensavo di aver portato a casa lo 0-0? Fino al 95’ le nostre partite non finiscono mai… non mi aspettavo qualcosa in più. Speravo di uscire almeno con un pareggio e mi sarebbe comunque dispiaciuto, visto che per larghi tratti di gara abbiamo anche dominato imponendo il nostro gioco. Dabo? E’ un giocatore che ci potrà dare una mano importante: ha caratteristiche che a noi mancano, mi ha dato grande disponibilità”.