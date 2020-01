SELLA A FV, Tridente? Iachini si ispiri alla Juve del passato

Ezio Sella, ex attaccante della Fiorentina, ha in esclusiva a Firenzeviola.it commentando così la possibilità che Beppe Iachini schieri il tridente composto da Vlahovic, Cutrone e Chiesa: "Potrebbe essere possibile anche se è chiaro che i tre nella fase offensiva renderebbero la squadra più propositiva, ma poi devono fare anche la fase difensiva. Se danno la disponibilità a sacrificarsi non ci sono problemi... Sono giocatori che possono farla. Mi ricordo sempre il tridente Del Piero-Ravanelli-Vialli che era molto bravo in entrambe le fasi. Con la giusta mentalità tutto è possibile".