Secondo giorno libero per i viola. La Fiorentina riparte domani in vista del Milan
FirenzeViola.it
Si apre una nuova settimana ed è quella che per la Fiorentina porta al match col Milan, in programma domenica sera al Giuseppe Meazza in San Siro. Sarà la settima giornata di campionato nonché la gara della ripresa, che Stefano Pioli inizierà a preparare nel dettaglio da martedì mattina. Il tecnico ha infatti concesso alla squadra due giorni liberi dopo l'allenamento del sabato, quindi anche oggi i giocatori viola godono di un po' di riposo prima di riprendere con le sedute al Viola Park a partire da martedì mattina.
Pubblicità
Notizie di FV
Piccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tredi Mario Tenerani
Le più lette
1 Piccoli sostituisce Kean in Nazionale. Sarà così anche nella Fiorentina. Speriamo però che Moise stia fuori poco... Sono tornati i numeri 9, i viola ne hanno tre
2 Kean nel limbo. Primi responsi rassicuranti ma sarà decisiva la risonanza di oggi, per il Milan resta in dubbio
Copertina
FirenzeViolaKean nel limbo. Primi responsi rassicuranti ma sarà decisiva la risonanza di oggi, per il Milan resta in dubbio
Tommaso LoretoKean segna ma poi si ferma, e Gud lancia segnali incoraggianti. Il disgelo su Dodò e l’accordo su Mandragora, i rinnovi anticipano il mercato invernale. Nel mirino anche un giovane messicano
Luca CalamaiBasta difesa a tre, basta Gudmundsson, basta due prime punte. La Fiorentina deve rilanciare Fagioli e puntare su Fazzini alle spalle di Kean. Pradè e un futuro con tanti interrogativi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com