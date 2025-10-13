Secondo giorno libero per i viola. La Fiorentina riparte domani in vista del Milan

Si apre una nuova settimana ed è quella che per la Fiorentina porta al match col Milan, in programma domenica sera al Giuseppe Meazza in San Siro. Sarà la settima giornata di campionato nonché la gara della ripresa, che Stefano Pioli inizierà a preparare nel dettaglio da martedì mattina. Il tecnico ha infatti concesso alla squadra due giorni liberi dopo l'allenamento del sabato, quindi anche oggi i giocatori viola godono di un po' di riposo prima di riprendere con le sedute al Viola Park a partire da martedì mattina.