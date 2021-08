SCOSSONI IN DIFESA

Ore importanti per la rosa viola, con il mercato in uscita che ha avuto una accelerata ed ora aspetta i colpi in entrata, qualcuno già pronto o ai dettagli. Raffreddati i bollenti spiriti per la possibile cessione di Vlahovic, in attacco per ora si registra solo la partenza di Kouame ed è invece in difesa che in queste ore si sono avuti gli scossoni maggiori. Dopo l'addio di capitan Pezzella al Betis ieri, oggi anche il giovane Dalle Mura - che in un primo momento doveva rimanere fino a gennaio per una ulteriore valutazione - è stato mandato a giocare con continuità, almeno nelle intenzioni, alla Cremonese. Così in queste ore Matija Nastasic è atteso a Roma per le visite mediche per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina e formare una coppia centrale tutta serba insieme a Milenkovic, la sorpresa degli ultimi giorni. Riacciuffato praticamente per i capelli, il difensore ha allungato di un solo anno il contratto così da capire meglio con la società il da farsi e non essere costretti a cessioni poco favorevoli a lui e al club. Una cessione solo rinviata dunque ma che deve dare entusiasmo per la riconoscenza avuta verso la Fiorentina, l'entusiasmo messo nel firmare e trasmettere la notizia e, cosa più importante, il fatto che resti a guidare la difesa uno dei pilastri viola, titolare inamovibiile da tanti anni.

Sempre in difesa sono stati fatti degli aggiustamenti sulla fascia destra, via il giovane Ferrarini (che però ha rinnovato fino al 2025, per poi andare al Perugia solo in prestito secco), Lirola è ancora a Firenze ma non si è allenato con il gruppo segnale che la chiusura è vicina. Per questo prende corpo il cambio con Lirola, la Fiorentina si è tutelata cercando l'accordo con il Chelsea per l'arrivo di Zappacosta nonostante l'inserimento dell'Atalanta.