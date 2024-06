SAVORANI, Il futuro del preparatore dopo l'Europeo

Fonte: A. Di Nardo

Quali orizzonti per Marco Savorani? L'attuale preparatore dei portieri della Nazionale Italiana, questa stagione protagonista anche nello staff di Italiano con la Fiorentina, sta lavorando a fianco di Spalletti nella preparazione dell'Europeo in Germania. Impiegato 'part-time' sia in azzurro che in viola negli ultimi mesi, nelle scorse ore si era parlato della possibilità che il preparatore potesse dedicarsi a tempo pieno alla Nazionale già da questa estate.

Invece, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, la volontà di Savorani è quella di continuare a lavorare anche in un club. Da capire se questo club sarà la Fiorentina anche se, col contratto in scadenza al 30 giugno prossimo e con la notizia dell'arrivo al Viola Park di Giorgio Bianchi, il futuro di Savorani sembra lontano da Firenze.