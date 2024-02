SARRI-ITALIANO, DESTINI INCROCIATI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano, passato diverso ma futuro che potrebbe essere simile. Saranno loro i protagonisti della partita di stasera tra Lazio e Fiorentina, pur non scendendo in campo ma prendendo le scelte che rischiano di essere decisive per i campionati delle due squadre. La classifica racconta due punti di distanza in favore dei biancocelesti reduci dalle belle vittorie contro Bayern e Torino, il rendimento delle due squadre nel 2024 è decisamente opposto visto che la Viola non riesce più a vincere nel nuovo anno se si eccettua la partita contro il Frosinone.

Il futuro

Da Roma continua a rimbalzare l'interesse di Lotito per Italiano nel caso Sarri dovesse davvero andare via, un'ipotesi che si fa sempre più credibile ogni settimana che passa nonostante il contratto del tecnico toscano sia in scadenza nel 2025. Lui che ha sempre sognato di allenare la Fiorentina e che qualche anno fa fu un'idea anche dei dirigenti viola che non trovarono l'accordo però con il tecnico che l'estate successiva fu scelto da Lotito per sostituire il partente Simone Inzaghi. Notizie smentite dalla società ma non dal tecnico che in una delle sue prime interviste spiegò come avesse dato la sua disponibilità a diventare allenatore della Fiorentina ma da giugno, quando la società poi virò verso altri lidi (prima Gattuso, poi Italiano).

Il presente

Un matrimonio che non si è consumato, ma che potrebbe tornare d'attualità a giugno quando le strade di Fiorentina e Italiano potrebbero dividersi davvero. Nel contratto del tecnico viola c'è il rinnovo automatico in caso di Europa o Champions League ma al di là di quello che sarà il risultato della Fiorentina a fine stagione, la sensazione è che questi potrebbero davvero essere gli ultimi mesi sulla panchina che ha dato modo al tecnico ex Spezia di entrare nel calcio che conta. Tutto è stato rimandato dalle parti a fine stagione, sia sponda viola che biancoceleste, ma nell'abbraccio che Italiano e Sarri si daranno ad inizio partita, stasera, rischia di esserci un pezzo di futuro per Fiorentina e Lazio.