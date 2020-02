SAM-FIO, Cinquina viola a Marassi: che bel segnale!

Finisce con un meraviglioso 5-1 in favore dei viola il match di Marassi tra la Sampdoria e la Fiorentina, con la squadra di Iachini che vince il suo spareggio salvezza, vola a +5 sui blucerchiati e torna a +6 sul Genoa terzultimo. Partita indirizzata già dopo 8’ con la goffa autorete di Thorsby su un cross dalla destra di Vlahovic. Al 19’ mano di Ramirez e rigore per i viola: dal dischetto Vlahovic fa 2-0. Poco dopo nuovo penalty e rosso per Murru: stavolta dagli 11 metri va Chiesa che spiazza Audero per il 3-0. A fine primo tempo, anche la Fiorentina resta in dieci per un secondo giallo molto ingenuo di Badelj, che sarà dunque costretto a saltare il match contro il Milan di sabato prossimo. Nella ripresa la Samp prova a tornare in gara ma prima Vlahovic sigla il poker viola (tiro di Dalbert parato da Audero che non può nulla sul tap-in del serbo) e poi addirittura la manita con lo stesso Chiesa che dalla distanza fa secco il portiere ex Juve con una parabola a mezza altezza. Per il numero 25 viola anche due pali e una partita strepitosa. Nel finale Gabbiadini di testa rende meno amaro il ko del Doria. Bel segnale dunque della Fiorentina per ciò che riguarda la lotta per la salvezza.