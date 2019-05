SALVEZZA, Le possibili combinazioni per i viola

Stasera la Fiorentina si gioca la permanenza in Serie A contro il Genoa. Noi di FirenzeViola.it vi riproponiamo dunque ogni scenario plausibile.

QUESTE TUTTE LE COMBINAZIONI POSSIBILI

1. FIORENTINA BATTE GENOA

Viola salvi indipendentemente dagli altri risultati.

2. FIORENTINA PAREGGIA COL GENOA

Viola salvi indipendentemente dagli altri risultati.

3. FIORENTINA PERDE COL GENOA

3A. L'EMPOLI NON VINCE A S.SIRO CON L'INTER: viola salvi.



3B. L'EMPOLI VINCE A S.SIRO CON L'INTER.

Ecco il caso più complicato. Perché i viola sarebbero terz'ultimi a quota 40 punti, raggiunti dal Genoa (e dall'Udinese se perderà a Cagliari). I friulani, in ogni caso, hanno già festeggiato la salvezza: con qualsiasi combinazione di classifica avulsa, infatti, l'Udinese non retrocede.

Vediamo quindi tutti i casi di arrivo a 40 punti:



3B1 - ARRIVO A PARI PUNTI SOLO COL GENOA. Viola retrocessi. Se Udinese farà almeno un punto, la Fiorentina si troverebbe a pari col Genoa e retrocederebbe a causa dello scontro diretto (0-0 a Marassi, sconfitta al Franchi).

3B2 - ARRIVO A PARI PUNTI CON UDINESE E GENOA. Se l'Udinese perderà a Cagliari, a quota 40 punti ci sarebbe il terzetto Fiorentina, Udinese, Genoa. A quel punto sarebbe decisiva la classifica avulsa, calcolata con questi risultati:

Fiorentina-Udinese 1-0 e 1-1

Fiorentina-Genoa 0-0 e vittoria Genoa

Udinese-Genoa 2-0 e 2-2

CLASSIFICA: Udinese 5 punti (gol 5-4), Genoa 5 punti (gol attualmente 2-4), Fiorentina 5 punti (gol attualmente 2-1).

I viola dunque per salvarsi dovrebbero restare avanti al Genoa nella differenza reti della classifica avulsa: quindi perdere con un gol di scarto sarebbe sufficiente per la salvezza (il Genoa andrebbe a -1 e i viola a 0). In caso di sconfitta viola con più di un gol di scarto, invece, sarebbero i rossoblù a salvarsi per miglior differenza reti nella classifica avulsa.