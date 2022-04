SALERNITANA, Ribery in panchina. Ranieri dal 1'

Alla fine Radovanovic non va neanche in panchina. Nelle scelte di Davide Nicola per affrontare la Fiorentina spicca Zortea con Gyomber e Fazio in difesa, mentre in attacco Ribery va in panchina così come Perotti: il reparto offensivo sarà guidato da Verdi e Djuric. Titolare Ranieri, giocatore in prestito proprio dalla Fiorentina. Ecco le scelte dei granata:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe, Zortea, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Coulibaly, Bohinen, Ranieri; Djuric, Verdi. Allenatore: Nicola.

A disp. Russo, Belec, Ruggeri, Ribery, Bonazzoli, Di Tacchio, Kastanos, Dragusin, Capezzi, Delli Carri, Filipe, Perotti.

CLICCA QUI per la formazione della Fiorentina