RUSH FINALE E VLAHOVIC. IN ATTESA DEL PRESIDENTE

Pochi giorni ancora e Rocco Commisso farà ritorno a Firenze, dando così il via al rush finale del calciomercato. Un mercato della Fiorentina per adesso in stand-by, se contiamo che in entrata è arrivato il solo Nico Gonzalez (oltre al ritorno dai prestiti) e che in uscita i tanti casi spinosi sono ancora da risolvere (per Milenkovic ci siamo quasi, per Lirola, Duncan e gli altri invece è tutto piuttosto fermo).

Ecco perché l'arrivo di Commisso può fungere da propellente per dare la sferzata finale, per consegnare ad Italiano la squadra con cui affrontare la stagione che verrà. Il tecnico al termine del ritiro di Moena aveva già sottolineato come gli mancasse almeno un esterno, ma anche in altri ruoli la rosa va perfezionata.

Sullo sfondo resta sempre la questione probabilmente più importante, quella relativa a Dusan Vlahovic e alla ferma volontà proprio del presidente gigliato di trattenere il talento serbo anche davanti a grandi offerte. Parlare faccia a faccia con il giocatore potrebbe chiudere definitivamente la questione, in un senso o nell'altro.