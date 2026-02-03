Social
Rugani ha scelto il numero di maglia: avrà il 3. Le immagini del primo allenamento
Il difensore Daniele Rugani è stato l'ultimo acquisto della Fiorentina in ordine di tempo. Per lui deve ancora avvenire la presentazione ma è ovviamente già a disposizione di Paolo Vanoli e intanto ha scelto il numero di maglia.
Rugani ha infatti preso la maglia numero 3. Ecco le immagini del primo allenamento con l'annuncio del numero di maglia appunto, postate dalla Fiorentina stessa.
