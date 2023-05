ROMA, Tanto turnover per Mourinho: esclusi i big

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della finale di Europa League che si giocherà a Budapest il 31 maggio, Josè Mourinho lascerà in panchina quasi tutti i titolari e non ha convocato Capitale Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala e Rui Patricio. In porta spazio a Svilar, in difesa possibile la prima per Keramitsis mentre sarà Ibanez a fare gli straordinari. A centrocampo nuova chance per Tahirovic e Kamara con Matic a riposo. In attacco sarà Belotti a partire da titolare con alle sue spalle Volpato e Solbakken.