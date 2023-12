ROMA-FIORENTINA 1-1, Rivivi il LIVE di FV!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

22.45 - Finale tesissimo all'Olimpico, dove la Fiorentina non riesce a portare a casa tre punti dopo una partita in cui è successo di tutto. Il gol iniziale di Lukaku, poi l'infortunio di Dybala, due espulsioni e il gol di Quarta. Ma questo punto odora di rammarico per non essere riusciti a sfruttare la doppia superiorità numerica.

90' +7' - NIENTE DA FARE: FINISCE 1-1 ALL'OLIMPICO. A LUKAKU HA RISPOSTO QUARTA, MA CHE OCCASIONE SPRECATA PER LA FIORENTINA.

90' +6' - Maxime Lopez manda malamente direttamente sul fondo. Che ingenuità del francese.

90' +6' - Giallo a Llorente per un calcione a Nzola.

90' +5' - Martinez Quarta colpisce con un braccio in area. Punizione per la Roma.

90' +4' - I giocatori della Roma ormai si accasciano ad ogni istante.

90' +2' - Un paio di tentativi della Fiorentina, prima con Nico e poi con Duncan. Ma nulla di fatto.

90' - Assegnati 7 minuti di recupero.

88' - Arthur da fuori! Tiro rasoterra preda di Rui Patricio.

87' - ESPULSO ANCHE LUKAKU! Intervento killer dell'attaccante giallorosso su Kouame, l'arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso.

86' - Martinez Quarta salva di tacco in area.

86' - Giallo per Duncan costretto a fermare El Shaarawy in contropiede.

85' - Cambio nella Roma: entra Bove al posto di Pellegrini.

84' - Sottil fallisce un contropiede due contro uno, subendo un'ottima chiusura di Llorente.

82' - Rui Patricio salva su Quarta! L'argentino sovrasta Ndicka su corner e incorna perfettamente, centrando però Rui Patricio che respinge con i pugni. Poi l'arbitro fischia fallo per il contrasto aereo, quindi probabilmente la rete sarebbe stata annullata.

81' - Altro cambio per la Fiorentina: fuori Kayode, dentro Maxime Lopez.

80' - Giallo per Paredes che entra in netto ritardo su Nico Gonzalez.

78' - Cambio nella Fiorentina: fuori Bonaventura, dentro Sottil.

77' - Pressione costante della Fiorentina che però non riesce a trovare sbocchi.

75' - Giallo per Biraghi che entra in ritardo su Kristensen dopo aver perso palla.

74' - Ci prova anche Nzola di testa ma la conclusione è debole e finisce tra le braccia di Rui Patricio.

73' - Nico! Subito pericoloso con un colpo di testa da distanza ravvicinata ma defilato: Rui Patricio mette in corner.

71' - Ecco il cambio della Fiorentina: fuori Ikoné, dentro Nico Gonzalez.

70' - Manovra avvolgente della Fiorentina che sta tenendo stabilmente palla senza però creare occasioni. Intanto c'è Nico pronto ad entrare.

66' - Cross dalla trequarti di Kouame sul quale è fenomenale Martinez Quarta, che spizza di testa e infila il pallone all'angolino. Parità all'Olimpico!

66 ' - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOOOLLLL!! GOOOOOOLLLL!!! SEGNA MARTINEZ QUARTA!!

65' - Giallo per Ikoné che invitava Zalewski ad uscire velocemente.

64' - ESPULSIONE PER ZALEWSKI! Secondo giallo per un intervento di Zalewski in ritardo su Kayode: Roma in 10!

63' - Traversa di Bonaventura! Ikoné lo trova alla grande in area, il mancino di Jack scavalca Rui Patricio ma si stampa sulla parte alta della traversa. Che occasione per la Fiorentina!

61' - Azmoun si accascia a terra quando la Fiorentina ha il pallone. E Mourinho opera il cambio: dentro El Shaarawy al posto di Azmoun.

60' - Nzola! Colpisce male con il mancino al volo su un corner dalla sinistra.

58' - Per ora si riparte senza cambi per la Roma.

56' - I giocatori della Roma cadono a terra come birilli, prima Kristensen poi Azmoun. L'iraniano ha chiesto il cambio dopo un passaggio sbagliato.

54' - Momento molto concitato, con Ranieri che allontana in extremis su un cross in area di Cristante. Dall'altra parte c'è il contropiede viola vanificato però da un cross sbagliato di Duncan.

53' - Occasionissima Roma! Terracciano anticipa di un soffio Mancini su un cross da corner, poi Duncan è super ad allontanare quasi sulla linea.

50' - Ikoné! Salva Rui Patricio su un mancino da dentro l'area del francese nato da un ottimo lavoro di Nzola. Il portiere giallorosso è perfetto nella copertura soprattutto perché non si lascia sfuggire il pallone.

45' - SI RIPARTE ALL'OLIMPICO! Nessun cambio per i due allenatori.

--- INTERVALLO ---

45' +4' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la Roma, la solita Fiorentina in questi primi quarantacinque minuti.

45' +3' - Bonaventura! Grande occasione per la Fiorentina su un pallone perso da Mancini, Jack però non sfrutta a dovere il 3 contro 2 calciando debolmente e trovando le braccia di Rui Patricio.

45' +2' - Tentativo di Kouame di testa, lontano però dalla porta di Rui Patricio: conclusione ampiamente alta sopra la porta giallorossa.

45' - Assegnati 4 minuti di recupero.

42' - Azmoun colpisce male di testa su un cross di Cristante. Rischia la Fiorentina dopo che Kayode aveva fermato una prima azione con un grande tackle su Zalewski.

40' - Giallo per Zalewski per un intervento plateale su Ikoné che però ha ritardato troppo a servire Bonaventura, tutto libero sulla sinistra e pronto ad andare uno contro uno con Rui Patricio.

38' - Punizione orribile di Biraghi che spara altissimo e storto. Palla di nuovo a Rui Patricio.

37' - Giallo per Cristante che stende Kouame dopo aver perso palla sulla trequarti. La Roma riesce a fare polemica e capannello attorno all'arbitro anche in un episodio evidente per tutti.

36' - Buona occasione centrale per Arthur che però invece di tirare dal limite dell'area tenta un cross sbagliato per Bonaventura. Palla sul fondo.

32' - Una partita piuttosto brutta in questa prima mezzora. La Roma fa di tutto per sporcare la gara, la Fiorentina non riesce a fare le scelte giuste in fase offensiva. Le occasioni non fioccano.

29' - Nonostante l'uscita di Dybala e l'occasione di Nzola la Fiorentina continua a fare grande fatica soprattutto perché gli esterni non riescono proprio a incidere.

26' - Martinez Quarta in evidente difficoltà nella marcatura di Lukaku, è costretto a stenderlo a centrocampo.

24' - E arriva il cambio per la Roma: entra Azmoun al posto di Dybala.

23' - Gioco fermo per capire le condizioni di Dybala che intanto rientra in panchina e si tocca la coscia.

20' - Marcenaro non fischia un fallo incredibile di Dybala su Arthur. L'argentino nell'occasione si fa anche male, da capire se riuscirà a proseguire.

17' - Rui Patricio salva su Nzola! Prima grande occasione per la Fiorentina con Nzola che si trova tutto solo davanti a Rui Patricio su una magia di Bonaventura: la zampata dell'angolano però è debole e il portiere avversario riesce a salvare i suoi. Che occasione per i viola...

14' - Dybala si mangia un gol! Kayode sbaglia totalmente intervento su Zalewski, che trova Dybala tutto solo a centro area: il sinistro dell'argentino per fortuna della Fiorentina termina fuori. Ma Fiorentina pressoché impresentabile in questo inizio all'Olimpico.

12' - Ikoné e Kouame non riescono proprio ad incidere. Fin qui il racconto della partita è molto semplice: la Fiorentina non trova spazi, la Roma svolge il compitino e tanto gli basta.

9' - Fiorentina in grande difficoltà, sbaglia tutti i passaggi dopo la metà del campo. Per la Roma fin qui molto facile fermare le azioni viola.

5' - Azione nello stretto sulla destra per la Roma che libera Dybala, abile a crossare di esterno e trovare Lukaku tutto solo a centro area. Da due passi l'attaccante giallorosso non sbaglia e trova il vantaggio di testa. Difesa della Fiorentina immobile alla prima occasione.

5' - GOL DELLA ROMA. HA SEGNATO LUKAKU.

4' - Ancora nessuna occasione in questi primi minuti ma lo spartito della gara è già chiaro: la Fiorentina tiene il pallone, la Roma attende e sta pronta a ripartire in contropiede.

0' - VIA! SI PARTE ALL'OLIMPICO! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in completo bianco. Roma in giallorosso.

20.44 - Entrate in campo in questo momento le due squadre. Grande atmosfera in un Olimpico sold-out.

La Fiorentina è chiamata a far capire le sue intenzioni e le sue ambizioni: a Roma va in scena una sfida dal profumo d'Europa, con i giallorossi che si sono ripresi dopo un inizio difficile, e i viola che vivono invece sulle montagne russe da inizio stagione. All'Olimpico si batteranno due squadre con tanti dubbi e qualche certezza, soprattutto in panchina: da una parte Mourinho, dall'altra Italiano fresco di 46esimo compleanno. Segui con Firenzeviola.it tutte le emozioni della partita!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore: José Mourinho.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Kouame; Nzola. Allenatore: Vincenzo Italiano.